山形県酒田市の住宅街では先月２９日から今月２日にかけ、物置小屋や車などが焼ける火災が４件相次いでいて、警察は不審火の可能性も視野に捜査を進めています。（サムネイルは今月２日の火災） 【画像】2日に発生した火災の現場 ■相次いだ４件の火災 【１件目】 ３月２９日発生。酒田市東泉三丁目で車の中が焼ける火災。ケガ人なし 【２件目】 先月３０日午後８時半ごろ発生。酒田市駅東一丁目の一般住宅の物置小屋が焼け