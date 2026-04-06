ユーチューバーグループ「いぇーい」の公式YouTubeチャンネルの投稿欄が6日に更新され、メンバー・ゼパさんの急逝について声明を発表した。ゼパさんの公式X（旧ツイッター）が同日に更新され「突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました」と告知。「急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます。（原文ママ）葬儀におきましては親族のみで執り行いました。故人が生前受け賜りましたご厚誼に深く