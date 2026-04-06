【モデルプレス＝2026/04/06】女優のメリル・ストリープ、アン・ハサウェイが4月6日、都内で開催された映画「プラダを着た悪魔2」（5月1日公開）来日スペシャルイベントに登壇。花束ゲストとしてグローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）も駆けつけ、2人に花束を手渡した。【写真】「プラダを着た悪魔」コンビ来日 人気アイドル駆けつける◆「プラダを着た悪魔」2006年に公開され、世界中の女性たちから“働く女