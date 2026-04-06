春のコーデに新鮮なアクセントを加えたい方に♡URBAN RESEARCH DOORSとadidas Originalsの別注スニーカーが登場しました。クラシックなモデルにトレンド感のあるカラーを取り入れた一足は、日常のスタイリングにさりげないおしゃれをプラス。カジュアルにもきれいめにも馴染む万能アイテムです♪ クラシックに映える別注デザイン ベースとなるのは、1979年に誕生した名作「HANDBALL SPEZIA