茂木外務大臣はイランのアラグチ外相と電話で会談し、関係国が行っている仲介努力などの外交的な取り組みに対し、真摯に向き合うよう求めました。電話会談は6日夜、およそ30分間にわたって行われ、アラグチ外相からイランの立場について説明がありました。これに対し、茂木大臣から事態の早期沈静化が重要だという日本の一貫した立場を改めて強調した上で、現在、関係国の間で行われている外交的な取り組みに真摯に向き合うよう、