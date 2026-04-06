【漫画】「ハイスペ男子を選びたい女子」vs「飲み会には行きません女子」が交わる瞬間とは？【漫画】本編を読む手先は器用だが人付き合いは不器用な「紀陽さん」と、女子力全開の「吉峰さん」。正反対な2人の温度差がおもしろい漫画『隣の紀陽さん』が反響を呼んでいる。何でもできる真面目な主人公を中心に描かれた本作。ある日、職場で空気のような存在の紀陽さんが「そんなんで、DIYって言ってんじゃねえよ！」と小さく毒づいて