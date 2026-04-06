横浜の街全体で開催される都市型音楽フェス「CENTRAL MUSIC＆ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」が3日から5日にかけて開催され、3日間で約9万人を動員した。計34組の豪華アーティストが春の横浜を華やかに彩った。◇◇◇フェス2日目となる4日、メイン会場となるKアリーナ横浜のオープニングアクトを務めたのは、シンガー・ソングライター汐れいら。ピアニストとたったふたりでKアリーナのセンターステージに立っ