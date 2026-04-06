各テレビ局では、春ドラマの放送がスタートしています。さまざまなジャンルのドラマが制作され、視聴者を楽しませてくれそうです。そこで、All About ニュース編集部は2026年3月24日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「2026年春ドラマ」に出演している女性俳優を対象としたランキングを作成。それでは、「2026年春ドラマで期待している女性俳優」ランキングの