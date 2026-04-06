Image: Insta360 高いバージョンにはLEDライトもついています。あったまいい。自撮りするなら、スマホで一番優秀なカメラを使いたい。もしくは、インカメラよりも超広角なカメラを自撮りに使いたい。けど、ファインダー代わりとなるディスプレイが見えないから見切れちゃうことが多々あります。※背面ディスプレイ付きスマホや、折りたたみスマホは除く。Insta360が、やってくれました。スマ