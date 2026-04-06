牛丼チェーン店「すき家」は、4月10日（金）9時00分から、こだわりのタレを三度付け焼きした蒲焼を使用した「うな牛」と「うな丼」を、全国の店舗で発売する。【写真】うなぎと牛肉を一度に味わえる「うな牛」も！展開メニュー一覧■“おんたま”や単品メニューも今回登場するのは、うなぎを“タレを付けて焼く”工程を3度繰り返すことで香ばしくふっくらとした蒲焼に仕上げたメニュー。ふわっとやわらかな身に、甘めに味