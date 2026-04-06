6日から始まった春の全国交通安全運動の一環で、埼玉県警は自転車の交通ルールの徹底を呼びかけました。6日、埼玉県警の警察官らは事故の発生が多くなる夕方、県庁前の交差点などで自転車の交通ルールの徹底を呼びかけました。県内では去年、125人が交通事故で亡くなり、およそ2割が自転車に乗っていた人だったということです。埼玉県警・交通部内藤淳一部長「悲惨な交通事故を1件でも減らすために各種活動を展開しております。