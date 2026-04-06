ソフトバンク・上茶谷大河投手（２９）をたたえる声がチーム内外で広がっている。開幕から３試合に登板して２ホールド、防御率３・３８。難しい役回りを献身的にこなす右腕に光が当たっている。本拠地みずほペイペイドームで６日に行われた投手指名練習を見守った倉野チーフ投手コーチは「本当にすばらしい働きをしてくれている。先発でローテを目指していた中で、そこに入れなかったというのは事実だが、次のオプションとして