Shokz Japanは4月6日、オープンイヤー型イヤホンの新製品「OpenFit Pro」を発表した。同社のオープンイヤー型で初めてノイズ低減機能を搭載したのが特徴。新しいドライバーの搭載で豊かな低音を確保しつつ、周囲への音漏れを低減する機能も効果を高めた。価格は39,880円で、発売は4月22日。カラーはホワイトとブラックの2色。Shokz公式オンラインストアの予約者限定で、ワイヤレス充電器やキャリングケースなどの特典が付属する特