人気ドラマに出演したほか、ロングヘアに”ワンレン・ボディコン”のスタイルで９０年代に「学園祭の女王」として人気を集めたタレント・千堂あきほが６日、自身のインスタグラムを更新した。５日に５７歳の誕生日を迎えた千堂は「一年に一度の素敵な日よ〜し！スペシャルパフェひとりじめだ〜と言うわけにはいかない事は…承知しています今年もやはりスプーンは３人分ですよねはい、承知しています今年もありがとう心