ノロウィルスによる集団食中毒 鹿屋市の飲食店 鹿屋市の飲食店でノロウイルスが原因の集団食中毒が発生し、鹿児島県は、この飲食店に営業停止命令を出しました。 営業停止命令が出されたのは、鹿屋市向江町の飲食店「Bass」です。２０歳から６７歳までの１３人 下痢や腹痛などの症状 県によりますと、先月30日、店で食事をした14人のうち、20歳から67歳までの男女13人に下痢や腹痛などの症状が出ました。いずれも快方に向かって