高校野球・春の県大会決勝戦が5日に行われ、鹿屋中央が2014年以来の優勝を果たしました。 決勝は、鹿屋中央と川内が対戦。2回表、鹿屋中央の攻撃。1アウト2塁で7番・茺屋の先制タイムリー。さらに相手のエラーで1点を加え、この回2点を先制します。 流れを掴んだ鹿屋中央は、5点リードで迎えた6回表。チャンスを広げると、ノーアウト満塁で、5番・徳永。三遊間を破る、2点タイムリーヒット