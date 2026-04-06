10代女性 新たにはしか（麻しん）に感染 天文館のアニメショップなど利用 鹿児島市は、新たに10代の女性がはしかに感染したと発表しました。 感染が確認されたのは、鹿児島市に住む10代の女性です。市によりますと、発熱や発疹などの症状があり、検査の結果、陽性と判明しました。ファストフード店やアニメショップに滞在 市電・市バス利用 女性は先月31日から今月2日にかけて、鹿児島市上荒田町のファストフード店