奄美地方では6日夜遅くから7日夕方、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では7日未明から昼前にかけ、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分な注意が必要です。 気象台によりますと、前線を伴った低気圧が東シナ海にあり、鹿児島県内では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。 6日に予想される1時間雨量は多い所で、種子島・屋久島地方で40ミリ、奄美地方で30ミリ、薩摩、大隅地方ともに20ミリ。 7日に予想される1時間