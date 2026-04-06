りそなグループB2鹿児島レブナイズ。残り1枠となるプレーオフ進出を目指しています。4日・5日、同じくプレーオフを狙うライジングゼファー福岡とホームで直接対決に臨みました。 （記者）「プレーオフ残り1枠を争う福岡との直接対決、ブースターの応援を力に変えられるでしょうか？」 4日は敗れ、連敗は避けたいレブナイズ。5日は今季最多3595人の観客が集まるなか、第2戦に臨