元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。3カード終了時点での阪神の印象を明かした。9試合を終えて6勝3敗。全カード勝ち越しているが、江川氏は「想像しているよりちょっと調子悪いです」と切り出した。そして、「調子悪いけど、やっぱりちゃんとした阪神の野球をやっているて、これで順調にやっていくんだろうな」と説明した。今後も2勝1敗、たまに1勝2敗で3連敗はほぼしない戦いを予想。「そ