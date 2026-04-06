芸能事務所ワタナベエンターテインメントは6日、大学生お笑い賞レース「マイナビpresents笑学祭2026」の開催を発表した。2024年にプロジェクトを立ち上げ、今年が3回目の開催となる。今年も現役大学生であれば、誰でも参加が可能。お笑いサークルの所属有無を問わず全国からエントリーができる。予選は東京、大阪、名古屋、福岡、仙台の全国5都市で開催される。各会場では、四千頭身やリンダカラー∞、ラパルフェらがMC