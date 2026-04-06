作家・原田マハがコミュニティ専用プラットフォーム「OSIRO」で開設したオンラインコミュニティサロン「Mahalíque」（マハリク）の二期生が2026年4月6日より募集開始された。 【写真】マハリク第一期の締めくくりとして開催された「第1回マハリクSallys総会」の様子 作家デビューから20周年を迎え、アート小説を軸に多彩な活動を続ける原田マハ。「Mahalíque」は原田マハの作品や実際の創作活動