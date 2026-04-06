春の全国交通安全運動が、6日から始まりました。 歩行者の安全確保に向けた意識を高めてもらおうと、5日は県警の出発式が行われました。 出発式には、警察や交通安全協会の関係者など、約180人が出席しました。 （前田 勇太 県警本部長） 「この時期には、新入学児童が慣れない通学路を歩く姿を目にする。子どもをはじめとする、歩行者の安全確保に取り組む必要がある」 県内では、今年(4日時点)、609件の交通事故