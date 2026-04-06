本日の日経平均株価は、米・イランの停戦協議に関する報道から戦争終結が期待され、前週末比290円高の5万3413円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は22社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、ブラックロック・ジャパンが5.14％保有判明で思惑買いが向かった古河電気工業