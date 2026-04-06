6日（月）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは、アウトサイドヒッターの郡浩也（30）が2025-26シーズンをもって現役を引退することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 大阪府出身の郡は日本大学を卒業後、2018年にジェイテクトSTINGS（現・ジェイテクトSTINGS愛知）へ入団。4シーズン在籍した後、2022年にサフィルヴァ北海道（現・北海道イエ