31日に日本テレビを退社した岩田絵里奈アナウンサー（30）が6日までに、退社後初めて自身のインスタグラムを更新。投稿された近影に驚きの声が上がっている。岩田アナは「色々と新しいことに挑戦しています、また報告します」とつづり、ほほ笑んだアップの写真などを投稿。局アナ時代は落ち着いた暗めの髪だったが、金髪に近い明るい色に変身した姿で、こちらも「新しいことに挑戦」をしている様子だ。プロフィールには「