推理作家、綾辻行人さんの小説を無断で生成ＡＩに学習させたとみられる電子書籍の偽の２作品が、アマゾンのキンドルストアで販売されていたことがわかった。いずれも既に削除されている。講談社によると、無断で「続十角館の殺人」「十角館の再訪」と題名をつけられ、売られていたという。同社から刊行された綾辻さんのデビュー作「十角館の殺人」の続編だと誤認させるような内容で、表紙も「十角館」と酷似していた。作者名は