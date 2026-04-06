3月30日、メキシコ市で「プラダを着た悪魔2」についての記者会見をするアン・ハサウェイさん（左）とメリル・ストリープさん（ゲッティ＝共同）人気映画の続編「プラダを着た悪魔2」（5月1日公開）で主演する米俳優メリル・ストリープさん、アン・ハサウェイさんが6日、東京都内での来日イベントに登場した。ストリープさんは「とても面白く軽やかな脚本ですが、シリアスな内面も描いている」と見どころをPRした。前作は06年に