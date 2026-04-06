タレントのミッツ・マングローブ（５０）が６日、大阪市内で、女装家３人組音楽ユニット「星屑スキャット」の全国ツアー千秋楽となる大阪公演（９月２４日・オリックス劇場）の合同取材会に出席。親交が深いタレント、マツコ・デラックス（５３）の近況を明かした。番組欠席が続くマツコは、２月に脊髄の手術を受けた後退院し、療養中。ミッツは、取材会後の写真撮影で「マツコのことを聞かれると思っていた」と切り出し、盟友