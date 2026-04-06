友成空の楽曲「Teacher」と、『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』がコラボーションしたミュージックビデオがジャンプチャンネルで公開された。「Teacher」は、3月20日(金) より全国公開された『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌となっており、友成空自ら作詞・作曲・編曲を担当。どこか懐かしく、胸を締めつけるようなピアノの旋律に乗せて、先生視点で描かれた繊細な心情表現と鮮やかな背景描写が静かに心へ届く。3年E組