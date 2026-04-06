4月4日、「よよ」の日。ついに記念すべき夜がやってきた。シンガーソングライター夜々、初のワンマンライブ＜Time For Unlimited＞である。昨年1月に「Lonely Night」でメジャーデビューを果たしてから1年3ヶ月。先月にはファーストアルバム『0:00』をリリースしアーティストとしてまたひとつステップを上がった彼女が、舞台となる渋谷WWWでどんな光景を描き出してくれるのか。期待していたのは筆者だけではない。開演前から、フロ