Lucielaが、自ら全5章にわたって書き下ろした小説『蛇哭（読み：だこく）』を軸に、各章の情景・感情・事件を音楽として昇華させた楽曲群をリリースしていく。このたびその第1弾先行配信曲となる「火燐（読み：かりん）」が4月8日にリリースされることが決まった。小説『蛇哭』は、ある人間関係をきっかけに少しずつ歯車が狂い、最終的に取り返しのつかない地点へと向かっていく人物たちを追った心理サスペンス小説だ。派手などん