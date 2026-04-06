悩むことなく即コーデが決まるセットアップ。でも、上下揃えると高くなりそう……。今回紹介する【しまむら】のシャツ × パンツなら、上下合わせてもなんと3,000円台！ シンプルデザインで単体でも着まわしやすくコスパ優秀だから、ぜひチェックしてみて。 着るだけでサマ見えが狙えるセットアップ 【しまむら】「MAYO ＊ アサチョウシャツ」\1,639（税込）、「MAYO ＊ アサチョウWPT」\1,639（税込） リネン風素