「兄弟で差をつけられてきた」そんな思いを抱えている人も多いのではないでしょうか。筆者の知人Aさんも兄に比べて自分は親に軽視されてきたと感じていました。兄は超高学歴なのに、自分は親のせいで希望通りの人生を歩めていない……。そう思っていたAさんでしたが、母にその思いをぶつけてみたところ、兄をうらやむ気持ちが消え去ったそうです。母が話してくれた真実とはいったいどのようなものだったのでしょうか。 優秀な兄