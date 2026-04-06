◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神・芝１６００メートル、１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）昨年のオークス馬カムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が４歳初戦を迎える。秋華賞は１番人気に推されたが、まさかの１６着と大敗。その後は休養に充て、じっくり立て直しを図った。友道調教師は「放牧から戻ってきて、落ち着きもあるし、雰囲気はいい」と手応えを示す。秋華賞は体調、