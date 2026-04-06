巨人は、４月２１日（火）に長野オリンピックスタジアムで開催する中日戦にて、ミラノ・コルティナ五輪の女子スキージャンプで銅メダルを獲得した丸山希がファーストピッチを務めることを発表した。丸山は長野県野沢温泉村出身。人生初の始球式を故郷・長野県で行う。丸山は「この度、伝統ある巨人戦の始球式を務めさせていただき大変光栄です。普段は空を飛ぶスキージャンプをしていますが、マウンドに立つのはゲートに立つ