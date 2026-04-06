俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女で、モデル・女優のKoki,(23)がこのほど、イタリアのランジェリーブランド「Intimissimi(インティミッシミ)」の公式サイトに登場した。同ブランドの新作ランジェリーの着用モデルとなった姿を披露した。 【写真】ヘルシーなのに美しい…!エレガントな着こなしをみせたKoki Koki,は2025年10月、日本人で初めて同ブランドのローカルアンバサダーに選出され