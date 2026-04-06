元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が5日スタートのTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。歌手の和田アキ子（75）が新しく深夜番組に出演することについて私見を述べた。40年続いたTBS「アッコにおまかせ！」が先月29日に最終回を迎えた和田。7日からはお笑いコンビ「レインボー」ジャンボたかおとタッグを組む街ブラバラエティー番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）がスター