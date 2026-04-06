犬に絶対やってはいけない『飼い主の行動』6選 犬にとって飼い主さんは非常に大きな存在ですので、良くも悪くも大きな影響を及ぼします。誤った言動は愛犬を不幸にしてしまう可能性も。 今回は、犬に絶対やってはいけない飼い主さんの行動をまとめています。無意識のうちに、もしくは良かれと思ってしている行動はないか、ぜひ確認してみてください。 1.大声で怒鳴りつける・手をあげる 一緒に社会生活を営む上で、犬のしつ