「代用品で作られたカッパ」を着て、雨の中を散歩に行く犬が爆笑をさらっています。話題となっている動画は記事執筆時点で2万5000回再生を突破し、「殿ｗ」「色合いも素敵」といったコメントが寄せられています。 【動画：犬の散歩に行こうとしたら、突然の雨→即席カッパとして『袋』を被せたら…まさかの『殿様化』する光景】 散歩に行こうとしたら、雨が… TikTokアカウント「1_0_1_022」に投稿されたのは、「代用品」で作ら