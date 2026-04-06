気づいてる？犬が発している『大嫌い』のサイン 威嚇する 最もわかりやすい大嫌いの表現は威嚇です。ウーッと低い唸り声を上げて歯を剥き出し、恐ろしげな表情で睨まれて「好かれている」と勘違いできるおめでたい人はいないでしょう。た ただ1つ注意したいのが、しっぽの振り方です。「犬がしっぽを振る＝喜んでいる」というイメージがあまりに強いため、しっぽを振っているなら安心と近づくと、突然襲いかから