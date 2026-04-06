サッカーのアルビレックス新潟は4月4日の試合を終え、特別大会「J2J3百年構想リーグ」のシーズンを折り返しました。ここまでの前半戦を振り返り、指揮官はどのようにとらえているのでしょうか。 新生アルビが船出 期限付き移籍からの復帰を含め、今シーズンは12人の選手が加わった新潟。指揮官にも、船越優蔵新監督を迎えました。船越監督が掲げたのは「勝つために体を張るサッカー」です。船越