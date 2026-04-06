＜毎日の気分を上げる新生活グッズ50＞朝の気分を切り替えるスイッチとして、コーヒーはやっぱり欠かせません。とはいえ、朝からコーヒー豆を挽いて、お湯を注いで、丁寧にドリップ--憧れる気持ちはあっても、忙しい朝に毎日続けるのはなかなか大変です。そんなときに頼りになるのが、コーヒーメーカー。ボタンひとつで、本格的な一杯を手軽に楽しめます。昨今は、豆の計量から抽出までを全自動でこなすタイプはもちろん、プロのハ