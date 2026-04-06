STU48・甲斐心愛の2nd写真集（秋田書店）が2026年7月1日（水）に発売される。 【写真】タイを舞台に撮影を敢行したSTU48・甲斐心愛 2026年2月に1年9ヶ月のKLP48での活動を終え、3月から古巣・STU48に復帰したばかりの甲斐心愛。今回のロケは微笑みの国・タイの首都バンコクと、タイ屈指のリゾート地であるプーケットで敢行された。 異国の地・マレーシアで1年9ヶ月活動をしてきた自身の境遇にかけて実