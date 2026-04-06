百田夏菜子『この道をゆけば』（朝日新聞出版）が2026年5月18日（月）に発売される。 【写真】「ももいろクローバーZ」百田夏菜子 本書はアイドルグループ「ももいろクローバーZ」のリーダー・百田夏菜子の初となるオールカラー・全256ページの対談集。週刊誌AERAで連載された企画「この道をゆけば」（2024年8月12-19日合併号～25年10月27日号）を書籍化