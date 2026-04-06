北海道・苫前町の国道で2026年4月6日午後1時ごろ、乗用車とトラックが正面衝突する事故がありました。事故があったのは、苫前町豊浦の国道232号（通称・日本海オロロンライン）です。午後1時すぎ、トラックの運転手から「交通事故がありました」と警察に通報がありました。警察によりますと、羽幌方面に走行していた乗用車が対向車線を走っていたトラックと衝突したということです。この事故で、乗用車に乗っていた80代とみられる