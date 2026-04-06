決意を胸に、最大10か月間の厳しい訓練に臨みます。 県警察学校で入校式が行われ、112人が新たな一歩を踏み出しました。 入校したのは18歳～30歳までの新人警察官と警察職員、あわせて112人です。 式では、朝末 英一校長が「同期生との関係を大切にし、学業や訓練に全力で取り組んでほしい」と激励。 入校生代表の竹内 渓巡査が、誓いの言葉を述べました。 （竹内 渓 巡査） 「公平中正に警察職務の遂行にあ