SKE48の相川暖花さんは4月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。後輩の奇行を公開し、話題となっています。【写真】SKE48・相川暖花、後輩の奇行を公開「めっちゃ好かれてるやん」相川さんは「変な後輩に好かれててアツい ロッカーの鍵にも勝手に括り付けられてた何これ」とつづり、1枚の写真を投稿。「変な後輩」とは、同じくSKE48の南澤恋々さんのことです。パスケースの中には相川さんと南澤さんを切り抜いた写真が入っており、そ