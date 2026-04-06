4月の入学・新学期のシーズンを迎え、成長した子どもの姿に胸を熱くする一方で、学用品・制服・通学費等の高さに思わずため息をつく保護者は少なくないはずだ。高校授業料の無償化が進んでも、家計の負担感は消えない。なぜなら、教材や学用品、制服、通学費といった「授業料以外」の出費が重くのしかかるからだ。文部科学省の直近の「子供の学習費調査」（令和5年度）では、公立小学校の学校教育費の内訳として、図書・学用品・実