エイブルホールディングスが運営する、ひとり暮らし応援ブランド「ひとぐら」が手掛ける、ひとり暮らしを多角的に研究する専門ラボ「ひとりぐらし研究所」は、「ひとり暮らしの『つながり』意識調査2026」を実施した（調査期間：3月11日〜13日、有効回答：802名 ※設問によって変動、調査方法：インターネット調査、調査対象：国内在住、現在ひとり暮らしの男女20〜39歳）。合鍵を誰かに預けている人は全体の約6割にのぼり、内訳は